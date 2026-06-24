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ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು: ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
Published: Jun 24, 2026, 10:10 PM
|
Updated: Jun 24, 2026, 10:18 PM
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ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು: ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ!
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