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ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು; ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಜನರ ಪರದಾಟ
Published: Jun 24, 2026, 09:10 PM
|
Updated: Jun 24, 2026, 09:10 PM
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ರಾಜ್ಯದ ಹಲವೆಡೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೃಷಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
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