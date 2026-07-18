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Written ByBhimappa
Published: Jul 18, 2026, 12:30 PM|Updated: Jul 18, 2026, 12:30 PM
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರೈತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತಿದೆ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡಬೇಕು

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