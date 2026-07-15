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ಬತ್ತಿದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
Published: Jul 15, 2026, 10:55 PM
|
Updated: Jul 15, 2026, 10:55 PM
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ಬತ್ತಿದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ, ಬಿ.ವಿ.ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.
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