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Published: Jul 15, 2026, 10:55 PM|Updated: Jul 15, 2026, 10:55 PM
ಬತ್ತಿದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲೇ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ, ಬಿ.ವಿ.ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.

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