हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ
Written By
Manjunath Naragund
Published: Aug 11, 2026, 08:30 AM
|
Updated: Aug 11, 2026, 08:30 AM
join
share
ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಟೋರಿ ರೈತರು ಲಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಧಮಕಿ
Recommended Videos
13:00
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
03:40
ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋದ ರೈತರಿಗೆ ಅವಮಾನ
06:01
ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲ : ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ
04:28
ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪು
03:35
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆಯಾ?
02:08
ಯಾವ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ
04:20
ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ?: ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ದೇಶಿಕ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
03:59
ಕುಜ ದೆಸೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
04:54
ಸೋಮ ಪ್ರದೋಷದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
01:04
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಸಾವು: ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಸೆಬಯಲು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
01:28
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಪತ್ರ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪತ್ರ
10:54
ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಸಚಿವರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
Trending
News
Photos
Videos
ಭೂಕಂಪನಕ್ಕೆ ಧರೆಗೆ ಉರುಳಿದ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡ, ಮಾಲ್ಗಳು.. 111 ಸಾ*ವು, 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ!
2
ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ... ಇಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ
3
ಕಾವೇರಿ ಹೋರಾಟ, ಆಗಸ್ಟ್ 13ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಇರುತ್ತೋ, ಇರಲ್ವೋ.. ಸಂಘಟನೆಗಳು ಏನು ಅಂತಾವೆ?
4
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಎಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ? ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ಯಾವಾಗ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
5
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 11-08-2026: ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ