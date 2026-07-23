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ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ
Published: Jul 23, 2026, 09:40 PM
|
Updated: Jul 23, 2026, 09:40 PM
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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ, ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದ ಪಿಎಂ, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಯೋಜನೆ.
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