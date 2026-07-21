/ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ

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Written ByBhimappa
Published: Jul 21, 2026, 04:30 PM|Updated: Jul 21, 2026, 04:30 PM
ಪಹಣಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ರೈತನಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

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