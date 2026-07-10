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ಇಂದಿನಿಂದ ಫಿಫಾ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರ್ ಫೈನಲ್ ಶುರು : ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮುಖಾಮುಖಿ
Published: Jul 10, 2026, 09:35 PM
|
Updated: Jul 10, 2026, 09:35 PM
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ಇಂದಿನಿಂದ ಫಿಫಾ ಕ್ವಾರ್ಟ್ರ್ ಫೈನಲ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾಗಲಿವೆ. ಇದು 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸೆಮಿಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ರೋಚಕ ಕಾದಾಟ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ.
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