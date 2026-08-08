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ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
Written By
Yashaswini V
Published: Aug 08, 2026, 11:50 AM
|
Updated: Aug 08, 2026, 11:50 AM
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ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ದಶಮಿ ತಿಥಿ, ಶನಿವಾರ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಲಿದೆ. ಮಾಡಿದ ಪೂಜಾಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು.
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