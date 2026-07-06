Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಫೈನ್‌ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

Written ByBhimappa
Published: Jul 06, 2026, 10:55 PM|Updated: Jul 06, 2026, 10:55 PM
ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೋಟೆಲ್‌, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಡ್ಡಾಯ

Recommended Videos

ZEE ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥ್‌ ನಾರಾಯಣ್:‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ
04:34
ZEE ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥ್‌ ನಾರಾಯಣ್:‌ SIR ಪ್ರಕ್ರಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
04:15
ಧನು ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-07-2026
02:25
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-07-2026
02:33
ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 06-07-2026
01:58
775 ಗಂಟೆ, 33 ದಿನಗಳ‌ ಕಾಲ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀಗಳು..!
05:35
ಪಿಎಫ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌! ಏನದು?
04:54
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
03:45
ಬಿಡದಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ : ಡಾ. ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್
03:54
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಸುರಿದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ
01:14
ಕೃಷ್ಣಾ ಸೇರಿ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ
01:14
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
04:02

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 1ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ... ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವು!
Benefits of no phone before bed23 min ago
2
Yogini Ekadashi 202635 min ago
3
passion fruit juice1 hr ago
4
Gurugram News1 hr ago
5
India vs Zimbabwe2 hrs ago