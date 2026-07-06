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ಬೇಕಾ ಬಿಟ್ಟಿ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 06, 2026, 10:55 PM
|
Updated: Jul 06, 2026, 10:55 PM
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ಜಲಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಮನೆ, ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್ಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹೋಟೆಲ್, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕಡ್ಡಾಯ
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