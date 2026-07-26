Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /400 ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ

Written ByManjunath Naragund
Published: Jul 26, 2026, 11:40 PM|Updated: Jul 26, 2026, 11:40 PM
400 ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೂ FIR

Recommended Videos

ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ ಜೋಶಿ: ನವದೆಹಲಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
04:21
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರ ಸಭೆ ಕರೆದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್:‌ ಸಂಸತ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮನವಿ
02:11
ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಮರುತನಿಖೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ; ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
01:58
ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಬಾಲನ್‌
02:53
ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: CBI ತನಿಖಾ ಲೋಪ ಏನಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ..?
05:14
ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು, ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಪಾತ್ರನೇ..?
05:49
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
03:33
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಡಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ
01:49
ಆಗಸ್ಟ್‌ 13 ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ
01:42
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ʼದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿʼ: ಕಾಜಲ್‌ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್‌ ತಲ್ಪಾಡೆ ಅಭಿನಯ
06:25
ʼದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆʼ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್:‌ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರಸಾಹಿತಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ ನಟನೆ
05:08
ಮುಲ್ಲಾನಿಗೂ, ನೀಟ್‌ ಎಕ್ಸಾಮ್‌ಗೂ ಏನ್‌ ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕೇಳಿದ ಸಿಟಿ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲು!
01:50

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿಕರಣದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ: ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ವಾಗ್ದಾಳಿ!
Mandya Serial Accident News44 min ago
2
Tumakuru Murder News1 hr ago
3
vaibhav sooryavanshi1 hr ago
4
Mirabai Chanu1 hr ago
5
Task Force2 hrs ago