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ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ : ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
Published: Jul 17, 2026, 10:25 PM
|
Updated: Jul 17, 2026, 10:25 PM
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ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಸಂಭ್ರಮ. ವಿಶೇಷ ಹೂಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ದೇಗುಲ. 'ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಂಕಾರ.
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