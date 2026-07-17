हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ : ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ
Published: Jul 17, 2026, 10:35 PM
|
Updated: Jul 17, 2026, 10:35 PM
join
share
ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
Recommended Videos
02:27
ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ : ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ
03:52
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ಕಸರತ್ತು ಸಭೆ ಮುಕ್ತಾಯ : ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ,ಬಿಕೆ,ಸಿದ್ದು ವಾಪಾಸ್
03:02
ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸೋಕೆ ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್? ಹಲವರು ಬಂಧನ
01:06
ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ!
07:35
ಸೂರ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
04:59
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಹೂ-ವೀಳ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
05:04
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಚಾರ: ರೈತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ
01:49
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ: ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಡಿವೈಡರ್ಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ
03:42
ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪಾಕ್ ಆರ್ಮಿ ಕುತಂತ್ರ
01:39
ಶ್ರಾದ್ಧ ಎಂದರನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುವು..?
02:20
ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು...?
02:25
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ
Trending
News
Photos
Videos
ದೇವೇಗೌಡರ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ
Chennamma Deve Gowda
30 min ago
2
ಒಂದೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 666666 ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಮಹಾವೀರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸರ್ ಗಾರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಬರ್ಸ್ ವಿಧಿವಶ
Sir Garfield Sobers death
49 min ago
3
ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೈ ಇದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್! ಯಾವುದೇ ಪಥ್ಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ
Diabetes
57 min ago
4
ದೇವಿಮನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ: ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು
Devimane Ghat landslide
1 hr ago
5
School Holiday: ಭಾರೀ ಮಳೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ನಾಳೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
School Holiday Karnataka
1 hr ago