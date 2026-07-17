/ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ : ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿ

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Published: Jul 17, 2026, 10:35 PM|Updated: Jul 17, 2026, 10:35 PM
ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಶುಕ್ರವಾರ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

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