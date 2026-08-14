/ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪಾವಗಡದಿಂದ ನೆರವು; ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಮಹಾ ಸಹಾಯ

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Published: Aug 14, 2026, 07:30 PM|Updated: Aug 14, 2026, 07:30 PM
ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೇರಳದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗಡಿನಾಡು ಪಾವಗಡದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮಹಾ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಟ್‌ಗಳ ರವಾನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

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