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ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪಾವಗಡದಿಂದ ನೆರವು; ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಮಹಾ ಸಹಾಯ
Published: Aug 14, 2026, 07:30 PM
|
Updated: Aug 14, 2026, 07:30 PM
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ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ಕೇರಳದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಗಡಿನಾಡು ಪಾವಗಡದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಮಹಾ ನೆರವಿನ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಟ್ಗಳ ರವಾನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
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