/ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ

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Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 19, 2026, 02:25 PM|Updated: Aug 19, 2026, 02:25 PM
ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.

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