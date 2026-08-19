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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ
Written By
Chetana Devarmani
Published: Aug 19, 2026, 02:25 PM
|
Updated: Aug 19, 2026, 02:25 PM
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ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೂವುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
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