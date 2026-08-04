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ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 04, 2026, 07:00 PM
|
Updated: Aug 04, 2026, 07:00 PM
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ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು, ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ
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