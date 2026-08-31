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Published: Aug 31, 2026, 10:45 PM|Updated: Aug 31, 2026, 10:45 PM
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ದಾಳಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆ, ತಯಾರಿಸುವ ರೀತಿ, ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ.

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