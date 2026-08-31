हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ದಾಳಿ
Published: Aug 31, 2026, 10:45 PM
|
Updated: Aug 31, 2026, 10:45 PM
join
share
ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿದ ದಾಳಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರೀಶಿಲನೆ, ತಯಾರಿಸುವ ರೀತಿ, ಬಳಸುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪಾಸಣೆ.
Recommended Videos
02:04
ಸಚಿವ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ
05:38
ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರಣ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹ... ಮರಣ ಮೃದಂಗ
02:43
ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಹ: ಕನ್ನಡಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
09:11
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ತುಕಾರಾಂ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರ? ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸಕಿಯ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸಲು ಸಂಚು?
04:33
ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನೀಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವ ಚಳವಳಿ
02:41
ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್: ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಸಿಎಂ?
09:14
31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
07:49
31 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
02:06
ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಎಂದರೆ ಏನು?
02:21
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಪಾಡಲ್ಲ..
02:12
ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯ ಜೆಇ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ
03:33
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ
Trending
News
Photos
Videos
IAS ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ಯಾನೇಂದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಬಂಧನ..!
2
ಇಸ್ಲಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಆಕ್ರೋಶ : ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ
3
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸಾವು - ಬದುಕಿನ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ
4
ನಾಳೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ !
5
ನಿಮ್ಮದು ಈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇ ಲಕ್ಕಿ! ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯೊಲ್ಲ!