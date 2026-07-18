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Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 18, 2026, 11:30 PM|Updated: Jul 18, 2026, 11:30 PM
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಹೇಶ್‌ ಕಿಡಿ

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