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ಎಇಇ ಪರ್ವೇಜ್ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್
Published: Sep 26, 2026, 10:00 PM
|
Updated: Sep 26, 2026, 10:00 PM
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ಗದಗ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಎಇಇ ಪರ್ವೇಜ್ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ, ಅಸಹಾಯಕನಾಗಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದು ಆಘಾತಕಾರಿ,
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