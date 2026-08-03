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ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಾಲಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ
Written By
Bhimappa
Published: Aug 03, 2026, 10:55 PM
|
Updated: Aug 03, 2026, 10:55 PM
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ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ ಸಮಾಜಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪು ದುಡಿಮೆಯ ಹಣದಲ್ಲೇ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಧಾರವಾಡದ ಸಮಾಜಸೇವಕಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪವಾಡಿಗೆ
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