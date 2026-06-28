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ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ನಟ ಹರ್ಷ ಕಮಾಲ್!
Published: Jun 28, 2026, 08:40 PM
|
Updated: Jun 28, 2026, 08:40 PM
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ಕನ್ನಡದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟ ಹರ್ಷ ಇದೀಗ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೂರು ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಇದೀಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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