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ಬರಗಾಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗದಗ ರೈತನ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 01, 2026, 10:35 AM
|
Updated: Jul 01, 2026, 10:35 AM
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