/ಬರಗಾಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಗದಗ ರೈತನ ಸೂಪರ್‌ ಪ್ಲಾನ್‌

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 01, 2026, 10:35 AM|Updated: Jul 01, 2026, 10:35 AM
ನೀರಿನ ಅಭಾವದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ರೈತನ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಗೆ ಬೈ.. ಬೈ..

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