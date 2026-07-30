/ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ

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Published: Jul 30, 2026, 08:45 PM|Updated: Jul 30, 2026, 08:45 PM
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಘಟ್ಟಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಮಳೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ.

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