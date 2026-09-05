/ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು

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Written ByBhimappa
Published: Sep 06, 2026, 12:05 AM|Updated: Sep 06, 2026, 12:05 AM
ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಬಿಸಿಎಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ 14 ನಾಣ್ಯ ಪತ್ತೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಚಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ

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