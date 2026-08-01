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LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ
Published: Aug 01, 2026, 06:20 PM
|
Updated: Aug 01, 2026, 06:20 PM
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LPG ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಳಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
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