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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ CBTC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
Published: Aug 12, 2026, 07:50 PM
|
Updated: Aug 12, 2026, 07:51 PM
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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಪಿಂಕ್ ಲೈನ್ನ CBTC ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
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