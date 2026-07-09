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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ಮೂರುವರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು
Published: Jul 09, 2026, 03:45 PM
|
Updated: Jul 09, 2026, 04:00 PM
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ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ಮೂರುವರೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ರೈಲು
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