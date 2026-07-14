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ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: SMS ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದು ಹಣ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!
Published: Jul 14, 2026, 01:50 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 02:48 PM
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ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: SMS ಚಾರ್ಜ್ ಎಂದು ಹಣ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ!
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