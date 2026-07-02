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ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ
Published: Jul 02, 2026, 02:40 PM
|
Updated: Jul 02, 2026, 02:40 PM
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ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆ ತೋರಿಸ್ಟೇಕು ಗೊತ್ತಾ?, -ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ & ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಭರ್ತಿ.
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