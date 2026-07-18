/ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ

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Written ByYashaswini V
Published: Jul 18, 2026, 11:25 AM|Updated: Jul 18, 2026, 11:34 AM

ಇಂದು ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚೌತಿ ತಿಥಿ. ಶನಿವಾರ ತುಂಬಾ ವಿಷೇಶವಾಗಿದೆ.

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