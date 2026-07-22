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ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯ ಬುಧವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶೇಷತೆ
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 22, 2026, 12:05 PM
|
Updated: Jul 22, 2026, 12:05 PM
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ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ. ಬುಧವಾರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
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