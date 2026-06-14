हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಆಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ
Published: Jun 14, 2026, 08:55 PM
|
Updated: Jun 14, 2026, 08:55 PM
join
share
ಆಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ
Recommended Videos
01:43
ಆಫ್ಘಾನ್ ಪರ ಗುರ್ಬಾಜ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ
04:32
ಜೂನ್ 15ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್
02:04
ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರ ಸಾವು
01:55
ಇಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಕದನ
02:48
ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ
09:01
ಜೂನ್ 26ಕ್ಕೆ ಬಲರಾಮನ ದಿನಗಳು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ!
05:05
ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಅಭಿನಯದ 'ಊರಬ್ಬ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ!
03:32
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ! ಹೇಗಿದೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೇಲರ್?
03:55
ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಂಜನ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ! ಹೇಗಿದೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಟ್ರೇಲರ್?
06:00
ವೆನ್ನಿಲಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಹೊಸ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್
06:29
ರಾಮಮಂದಿರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು & ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ: ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಡಿಟ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲ
05:48
ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಕಾಡಿದ ಮಗನ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ ತಂದೆ.
Trending
News
Photos
Videos
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು ಪ್ರೇಮಲೋಕ: ಶಂಕೆಯ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಚೆಂದುಳ್ಳ ಚೆಲುವೆ
Sikkim Girl
13 min ago
2
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆ!
rainy season clothes smell
15 min ago
3
ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯಾ?
work from home
19 min ago
4
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ದಂಪತಿ
Vijay Deverakonda
36 min ago
5
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 4ನೇ ದಿನ: ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರ, ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವಿವರಗಳು
FIFA World Cup 2026
42 min ago