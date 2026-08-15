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ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧ: ಲಿಕ್ಕರ್, ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
Published: Aug 15, 2026, 05:40 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 05:43 PM
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ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧ: ಲಿಕ್ಕರ್, ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
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