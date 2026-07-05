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Written ByBhimappa
Published: Jul 05, 2026, 10:10 PM|Updated: Jul 05, 2026, 10:10 PM
ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್‌.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್‌ ತಿರುಗೇಟು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌.ಕೆ ಪಾಟೀಲ್‌

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