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Published: Sep 01, 2026, 10:00 PM|Updated: Sep 01, 2026, 10:00 PM
ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಭೆ, 84 ಜನ ಸೋತವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ.

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