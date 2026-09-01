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ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಭೆ
Published: Sep 01, 2026, 10:00 PM
|
Updated: Sep 01, 2026, 10:00 PM
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ಸೋತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಭೆ, 84 ಜನ ಸೋತವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆ.
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