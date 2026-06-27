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ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಥ್
Written By
Bhimappa
Published: Jun 27, 2026, 03:10 PM
|
Updated: Jun 27, 2026, 03:10 PM
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ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ರೈತರ ಎದುರೇ ಚರ್ಚೆ, ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಬೇಕು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
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