Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

Written ByBhimappa
Published: Sep 06, 2026, 11:55 PM|Updated: Sep 06, 2026, 11:55 PM
ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್‌ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದು ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಡೈಲಾಗ್‌ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಜನಪ್ಪ ನಟನೆ

Recommended Videos

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂದೇ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾದ ಶಿಕ್ಷಕ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂಸೈಡ್!
02:55
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ, ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಯತ್ನ: ಭೂಗಳ್ಳರಿಂದ ಬಂಡೆಗೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬುವಿಕೆ
05:09
ಮೇಷರಾಶಿ ತಲೆತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಮೈ ಹುಷಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಢೆಸಾತ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
08:01
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.. ನಾಗದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ
07:56
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಆಂದೋಲನಾ ಸಭೆ
02:39
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಗಂಗರ ಕಾಲದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು
01:22
ಅಮರ್ಥ.. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ
03:45
'ಕಿಚ್ಚ' ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್
06:50
05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
09:06
05 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
10:54
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಪಿ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರುತ್ತಾ?
04:19
ಈ ಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ
05:08

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 13ಕ್ಕೆ.. ಲವ್‌ ಯೂ ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್‌
2
3
4
5