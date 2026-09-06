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1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
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Bhimappa
Published: Sep 06, 2026, 11:55 PM
|
Updated: Sep 06, 2026, 11:55 PM
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ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ದೊಡ್ಡದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಜನಪ್ಪ ನಟನೆ
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