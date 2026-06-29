/ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ

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Written ByBhimappa
Published: Jun 29, 2026, 04:40 PM|Updated: Jun 29, 2026, 04:40 PM
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಜೀ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್

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