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ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ, ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ
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Bhimappa
Published: Jun 29, 2026, 04:40 PM
|
Updated: Jun 29, 2026, 04:40 PM
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ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ನನ್ನ ಗುರಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಜೀ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್
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