हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
ಹೋಮ್
ವಿಡಿಯೋ
ಫೋಟೋಗ್ಯಾಲರಿ
ವೆಬ್ಸ್ಟೋರಿ
ನಗರ
App
logout
Live TV
ಹೋಮ್
ದೇಶ
ಮನರಂಜನೆ
ವಿಡಿಯೋ
ವಿದೇಶ
ಕ್ರೀಡೆ
ವಾಣಿಜ್ಯ
ಜೀವನಶೈಲಿ
ಆರೋಗ್ಯ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮ
ಕ್ರೈಂ
ಉದ್ಯೋಗ
ವೈರಲ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
Home
/
Videos
/
ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್
Written By
Chetana Devarmani
Published: Aug 15, 2026, 07:00 PM
|
Updated: Aug 15, 2026, 07:00 PM
join
share
ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Recommended Videos
03:07
ಮೂವರು ಬೇಟೆಗಾರರ ಶೂಟೌಟ್ ಪ್ರಕರಣ: ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದೇಶ
01:25
RSS ನೋಂದಣಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ: ಬಿ.ಎಲ್.ಸಂತೋಷ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ್ ತಿರುಗೇಟು
01:18
ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ ನಿಷೇಧ: ಲಿಕ್ಕರ್, ನಕಲಿ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಿ ಎಂದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ
01:34
ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ
03:47
ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ..?
03:29
ಇವರ ಬದುಕಿನ ಸುಖ ಜೀವನ ಯೋಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ..?
05:58
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಮೇಷದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿವರೆಗೆ ಇಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
05:21
15 ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ತುಲಾದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
01:18
ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಿ
01:34
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಕ್ರೋಶ
02:43
ಗುಟ್ಕಾ ನಿಷೇಧ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ
05:01
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ಜಮೀರ್ ಪತ್ರ
Trending
News
Photos
Videos
RRB Recruitment 2026: ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 3,993 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರಂಭ
2
Bengaluru: ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್, ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ; ಯುವಕರ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಖಾಕಿ!
3
ಕಳಸದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ: ಸೋಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕಾರು, ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನ ಆಸರೆಯಿಂದ ದಂಪತಿ ಪವಾಡಸದೃಶ ಪಾರು!
4
Samsung Galaxy A36 5G ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್: ₹35,999 ಫೋನ್ ಈಗ ಕೇವಲ ₹26,999ಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ
5
ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದ್ದು ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಹೆಸರಿನಿಂದಲ್ಲ! ಆದ್ರೂ ಆತನನ್ನೇ ಕೊಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಪ್ರದೋಷ್ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ