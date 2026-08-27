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ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ
Published: Aug 27, 2026, 10:15 PM
|
Updated: Aug 27, 2026, 10:15 PM
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ಮೊಸರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತು.
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