Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Videos
  • /ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ

Published: Aug 27, 2026, 10:15 PM|Updated: Aug 27, 2026, 10:15 PM
ಮೊಸರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತಮ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಣ್ಣು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸೆಂಥಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತು.

Recommended Videos

ಮೊಸರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ
01:54
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು..!
06:47
ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ತಲೆನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಚಹಾಗೂ ತಲೆನೋವಿಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನು?
03:40
ನೀವು PCOD ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೆಂತ್ಯ-ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ
03:20
ತಿಂಡಿ-ಊಟದ ನಂತರ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
03:06
ನೀವೂ ಬಿಸಿನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲೇಬೇಕು!
05:07
ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್
03:54
ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಹೊತ್ತು ರೈತರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್!
02:05
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ವದಂತಿ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
01:32
ಏತನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವರಿಂದ ತರಾಟೆ
02:38
ಬಿಡದಿ ಮತ್ತು ನೈಸ್‌ ರೋಡ್‌ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬಾಣ
06:13
ಹಿಜಾಬ್‌ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌
05:35

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌ಗೆ "ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌" ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್‌! ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
2
3
4
5