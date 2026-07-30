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Published: Jul 30, 2026, 10:35 PM|Updated: Jul 30, 2026, 10:37 PM

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರ: ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

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