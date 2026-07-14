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Published: Jul 14, 2026, 07:50 PM|Updated: Jul 14, 2026, 07:50 PM
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ ಕಿವಿ ಚುಚ್ಚೋದು ಸಂಸ್ಕರಾದ ಮೂಲ ಪ್ರತೀಕ

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