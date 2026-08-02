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Published: Aug 02, 2026, 04:50 PM|Updated: Aug 02, 2026, 04:50 PM
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ

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ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತ
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