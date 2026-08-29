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ಭೀಕರ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮುಧೋಳ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
Published: Aug 29, 2026, 10:45 PM
|
Updated: Aug 29, 2026, 10:46 PM
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ಭೀಕರ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತ: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು: ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮುಧೋಳ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
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