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ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?
Written By
Yashaswini V
Published: Jul 14, 2026, 01:05 PM
|
Updated: Jul 14, 2026, 01:05 PM
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ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 6, 8, 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಗ್ರಹ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಸಾಲಭಾದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಕಾಡಬಹುದು.
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