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ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್?
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್?
Published: Jun 05, 2026, 08:45 AM IST
|
Updated: Jun 05, 2026, 08:45 AM IST
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ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾತು ಸಂಚಿತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
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