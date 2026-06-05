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ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್?

Published: Jun 05, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:45 AM IST
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪಚ್ಚಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾತು ಸಂಚಿತ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

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