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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
Written By
Yashaswini V
Published: Sep 03, 2026, 01:20 PM
|
Updated: Sep 03, 2026, 01:20 PM
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ವಾಸ್ತು ಎಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಮನುಷ್ಯನೋ, ವಸ್ತುವೋ, ಗಣಿತವೋ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅರಿಯುತ್ತದೆ.
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