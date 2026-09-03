/ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?

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Written ByYashaswini V
Published: Sep 03, 2026, 01:20 PM|Updated: Sep 03, 2026, 01:20 PM
ವಾಸ್ತು ಎಂದರೆ ಏನು? ಇದು ಮನುಷ್ಯನೋ, ವಸ್ತುವೋ, ಗಣಿತವೋ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅರಿಯುತ್ತದೆ.

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