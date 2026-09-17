/ಡಿಜೆ ಇಲ್ದೆ ದೇಶಿ ಮೇಳದ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಗಣೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನದ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಆಗುವ ಗಣೇಶ. ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಮಂಡಳಿ ಹಿಂದೂಪರ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಜ್ರಂಭಿಸಿ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಾಧ್ವಜ ಹಿಡಿದ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಈ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಇನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ನಿತ್ಯವೂ ಈ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು. ಡಿಜೇ ಸೌಂಡಿನ ಅಬ್ಬರ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇಶಿಯ ಮಜಲುಗಳ ಮೇಳದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾದ್ವಜ ಹಿಡಿದ