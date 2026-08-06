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KRS ಡ್ಯಾಂ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: 33 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ನಿಂದ 10 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗೆ ಕುಸಿತ!
Published: Aug 06, 2026, 08:05 PM
|
Updated: Aug 06, 2026, 08:07 PM
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KRS ಡ್ಯಾಂ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: 33 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ನಿಂದ 10 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗೆ ಕುಸಿತ!
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