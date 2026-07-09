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ರೈತನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ
Written By
Bhimappa
Published: Jul 09, 2026, 02:55 PM
|
Updated: Jul 09, 2026, 02:55 PM
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ಮಂಡ್ಯದ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು ನೋಡಿ ರೈತನಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್
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