/ರೈತನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಪತ್ತೆ

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Written ByBhimappa
Published: Jul 09, 2026, 02:55 PM|Updated: Jul 09, 2026, 02:55 PM
ಮಂಡ್ಯದ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಅಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವ 10 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು ನೋಡಿ ರೈತನಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್

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